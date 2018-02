Po silnej eksplozji zawalił się budynek w Leicester. Brytyjskie media: To polski sklep

Eksplozja w Leicteser (Twitter.com/Tolomeo)

W sklepie w brytyjskim Leicester doszło do silnej eksplozji, a po chwili w budynku wybuchł pożar. Na miejscu są strażacy i policjanci. Według świadków do eksplozji doszło w polskim sklepie. Sześć osób trafiło do szpitala.

REKLAMA

Do wybuchu doszło w budynku przy Hinckley Road w Leicester w Wielkiej Brytanii, mieście oddalonym od Londynu o ok. 180 kilometrów. Do szpitala zostało przewiezionych sześć osób. Dwie są w stanie krytycznym. W mediach społecznościowych opublikowany został film z miejsca zdarzenia. Widać na nim płomienie wydobywające się ze sklepu. Media na Wyspach powołując się na świadków podają, że eksplozja miała miejsce w polskim sklepie. Obok miejsca eksplozji od dawna funkcjonuje polski sklep. Mieszkańcy Leicester w mediach społecznościowych podają jednak, że wybuchowi uległ inny polski sklep, otwarty tuż obok zaledwie kilka tygodni temu. Nie jest to jednak informacja oficjalnie potwierdzona. Leicester. Wybuch w sklepie Według wstępnych ustaleń policji wybuch nie był aktem terrorystycznym. W mediach spekuluje się, że mogło dojść do eksplozji gazu. Część zabudowy szeregowej, w której doszło do wybuchu, niemal całkowicie się zawaliła. - Około godz. 19 usłyszeliśmy bardzo silny wybuch. To było przerażające. Wyjrzeliśmy przez okna i zobaczyliśmy dym, a potem duże płomienie - mówi świadek zdarzenia w rozmowie z "Leicester Mercury". Służby apelują do mieszkańców Leicester, by omijali tę część miasta. Na miejscu pojawiło się sześć zastępów straży pożarnej. Pobliskie budynki ewakuowano. Dzwonisz na 112 i co dalej? Te rzeczy musisz powiedzieć, żeby szybko i sprawnie wezwać pomoc

To jedyny quiz, który musisz robić do skutku. Prosimy! 11/11 może pomóc uratować komuś życie. Quiz powstał we współpracy z PCK 1/11 W trakcie obiadu twój gość wstaje nagle od stołu. Zakrztusił się - robi się czerwony, próbuje kaszleć, nie może zaczerpnąć powietrza ani wydać żadnego dźwięku. Co robisz? Z innymi znajomymi staramy się podnieść go za nogi do góry, proszę kogoś o szybkie wezwanie pomocy. Wykonuję 5 uderzeń między łopatki, jeżeli to nie pomoże wykonuję 5 uciśnięć na nadbrzusze. Robię to na przemian aż do usunięcia ciała obcego, wzywam pogotowie. Próbuję wywołać u gościa wymioty. Jeśli się nie uda, wzywam pomoc.