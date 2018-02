Tę wiadomość Kim Dzong Un zostawił sobie na koniec igrzysk. Ale Trumpa nie poruszył

10danek 4 godziny temu Oceniono 16 razy 4

Czasy propagandy "łopatologicznej" dawno minęły. Już nikt nie opowiada o amerykańskiej stronce rozsiewanej nad Polska z wrogich samolotów czy o Reganie w stroju szeryfa celującego z kolta w serce Polski. W dzisiejszych czasach bardziej chodzi o wpływanie na nastroje społeczne poprzez prawie niezauważalne podsuwanie ludziom tak skonstruowanych pytan na ktorych odpowiedzi prowadzą do oczekiwanych przez propagandzistów konkluzji. Ludzie sa mniej lub bardziej nieświadomie sterowani w porządnym kierunku. A Russcy w propagandzie sa dobrzy. Wystarczy przyjrzeć sie temu co dzieje sie na polskich forach. Ilośc russkich trolli jest zastraszająca. Z kilku ośrodków w Rosji ( najbardziej znany to Rosja Siegodnia, ul. Sawuszkina 55 w Petersburgu) plynie rzeka propagandy mająca na celu urabianie polskiego społeczeństwa na potrzeby Mosskwy. Russkie, piszące po polsku troll przylaza do nas nieproszeni, prostytuują sie dla kilku nic niewartych rubelkow i rzygają tą swoją sowiecka propaganda, stosując każde możliwe triki ( podszywanie się pod Polaków, troskliwe teksty o naszych niedoskonałościach, " historycznie motywowane" próby tłumaczenia, ostatnio zaciekłe chwalenie PiS, to tylko te najcześciej stosowane. Każdy Polak musi sobie zdawać sprawę ze zagrożenie jakie pojawiało sie od zawsze przychodziło najczęściej ze wschodu