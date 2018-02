RB ONZ przyjmuje rezolucję ws. zawieszenia broni w Syrii. A w Ghucie wciąż giną ludzie

formozus1 2 godziny temu Oceniono 7 razy 1

Ten rozejm nie ma żadnych szans!

Bandyci z an nusry będą ostrzeliwać Damaszek tak jak do tej pory i będą zabijać cywili, czego ONZ nie zauważa.

Odpowiedź armii Syryjskiej będzie będzie pretekstem do oskarżeń o łamanie zawieszenia broni!

Z pewnością będzie jeszcze oskarżenie o stosowanie broni chemicznej!

Dla ciekawskich polecam portal kodluch.wordpress.com tam bieżące informacje z Syrii.