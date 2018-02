Rozpędzonym vanem chciała wedrzeć się do Białego Domu. Błyskawiczna akcja ochrony

Do zdarzenia doszło w piątek po południu amerykańskiego czasu. Jak podało secret service pojazd "nie naruszył bariery bezpieczeństwa kompleksu Białego Domu". W czasie incydentu nie padły też żadne strzały. Agencja dodała, że ??35-letnia kobieta została "natychmiast zatrzymana". Według informacji przekazywanych przez amerykańskie media w jej samochodzie znaleziono broń.

Kobieta, której tożsamości nie ujawniono, pochodzi ze stanu Tennessee i była już wcześniej wielokrotnie widziana w pobliżu Białego Domu.

Tym razem trafiła do aresztu. Jak podaje telewizja FOX usłyszała zarzuty: bezprawnego wtargnięcia, noszenia broni bez pozwolenia, posiadania niezarejestrowanej broni, napaści na policjanta, napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia-pojazdu, zniszczenia rządowej własności oraz lekceważenia majestatu sądu.

Donald Trump gościł w tym czasie w Białym Domu premiera Australii Malcolma Turnbulla. Po incydencie podziękował na Twitterze służbom za ochronę