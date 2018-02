Był skazany na śmierć za dwa zabójstwa. Został ułaskawiony godzinę przed egzekucją

Krzysztof K 4 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Myślę, że to znakomita decyzja . Ta cela śmierci, do której doprowadzono skazanego - ułaskawienie musiało być dla niego wstrząsem . Dało możliwość zapewne kolejnego, ale dogłębnego przeanalizowania jego czynu . Pozwoliło również ojcu skazanego nie brać na siebie jego śmierci i zachowało mu marnotrawnego, niegodziwego , ale syna, który zapewne jest już normalnym człowiekiem, który sam siebie przeklina za to, co zrobił .. Świetna decyzja, oczyszczająca sytuację