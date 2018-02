Merkel ma pomysł na unijny budżet. Mniej funduszy strukturalnych za nieprzyjmowanie uchodźców

kat-kk 10 minut temu Oceniono 1 raz -1

Szeregowy, 70 letni poseł psychopata ze swymi niedojdami,wraz z pedofilskim kk,nie przyjmie nawet katolickich kobiet z dziećmi do Polski bo NIE!Zapewne wybiera się jak wszyscy katoliccy wyznawcy do nieba.bo ponoć tylko kk rozdaje bilety,A co z "Co uczyniłeś bratu swemu ,uczyniłeś mnie?"Mówi JEHOWA?Katolicy -Polacy, wam diabeł kotły rozgrzewa do czerwoności, podli łakomcy za 500+ bez sumienia.