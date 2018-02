Morze wyrzuciło płetwala błękitnego. Ludzie wycięli na nim napisy i robili zdjęcia

ojciec_belzebub 2 godziny temu Oceniono 13 razy 11

Brak wrażliwości w pokoleniu selfie-cymbałów typu "Zobacz, jaki jestem zaj...y!"?

Nie, to niemożliwe. Przecież ich nawet spojrzeniem można skrzywdzić, obrazić czy co tam jeszcze. Takie to wrażliwce. A jak nie zalajkujesz, to depresja i samobój. Pokolenie "ciepły kluch". Najczęściej z nadwagą, co widać na zdjęciu.