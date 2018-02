Awaria Facebooka i Instagrama. Problemy mieli użytkownicy na całym świecie

Awaria Facebooka (Fot. Gazeta.pl)

"Sorry, something went wrong" - taki komunikat wyświetlił się użytkownikom serwisów Facebook i Instagram. Czwartkowa awaria trwała kilkanaście minut.

Największy serwis społecznościowy na świecie - Facebook, w czwartek około południa był niedostępny. Awaria trwała kilkanaście minut. Problemy mieli też użytkownicy Instagrama, który również należy do firmy Marka Zuckerberga. Awaria Facebooka. Taki komunikat wyświetlił się użytkownikom w czwartek około południa Fot. Screen Facebook.com Awaria serwisów Facebook i Instagram Awaria dotyczyła desktopowej wersji serwisów, a także Messengera. Została już usunięta. Jak poinformował serwis Niebezpiecznik.pl, problemy miały charakter lokalny i pojawiły się w Europie Wschodniej i Skandynawii. Pojawiały się też o problemach w Azji i USA - informowała telewizja Russia Today. W styczniu 2018 roku liczba aktywnych użytkowników Facebooka na całym świecie wynosiła 2,2 mld miesięcznie. Serwis został założony w 2004 roku przez studenta Uniwersytetu Harvarda, Marka Zuckerberga.