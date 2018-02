Po ataku Boko Haram zaginęły dziesiątki dziewczynek. "Widziałam, jak wpychali je do samochodów"

minkat 4 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Nigeryjczycy sa sami sobie winni. To nie jest jakies biedne panstewko, to jedno z najbogatszych w Afryce, ma prawdzwa armie i ta prawdziwa armia- a raczej jej dorodcy & przywodcy kraju najpierw nie robili nic, zeby zniszczyc malutkie boko haram, az sie to to rozroslo i im zagraza.



gdy 4 lata temu porwano dziewczeta rzad ruszyl dupe po naciskach swiatowych mediow, wczesniej specjalnie im to nie przeszkadzalo.