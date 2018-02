"Zamknięto większość lokali KFC, bo zabrakło kurczaka. Brytyjczycy w szale dzwonią na policję"

Większa część lokali jest zamknięta, w części sprzedają tylko wybrane dania, a władze firmy informują, że powoli wychodzą z kurczakowego kryzysu. Brytyjczycy są jednak+ tak załamani niedostępnością popularnego fast foodu, że dzwonią w tej sprawie na policję. Taka sytuacja miała miejsce w Whitefield, pod Manchesterem oraz w jednej z dzielnic Londynu. Funkcjonariusze apelowali:

"Prosze nie kontaktować się z nami w związku z kryzysem KFC - policja nie zajmie się tym, że w waszej ulubionej restauracji nie ma tego, na co macie ochotę"

Co więcej, skargi klientów docierają nawet do członków parlamentu. Poinformował o tym Neil Cole, Labourzysta z okręgu Bermondsey i Old Southwark. Parlamentarzysta prawdopodobnie nie przejął się tym, że wyborcy nie mogli odwiedzić KFC, ale interesuje się tym, czy pracownicy dostaną wynagrodzenie za dni, w których lokale były zamknięte.

Co się stało z kurczakami?

W nowym centrum dostawczym DHL w Rugby piętrzą się góry kurczaków w plastikowych opakowaniach, wszystkie czekają na zapakowanie do ciężarówek. Brakuje kierowców do rozwiezienia towarów, a w koszmarnym chaosie do ciężarówek pakowane są kurczaki, które już zdążyły się przeterminować.

Do niedawna dostawą kurczaków zajmowała się firma Bidvest Logistics, która specjalizuje się w przewozie żywności. KFC zdecydowało jednak obniżyć koszty i podpisać kontrakt z DHL, choć dotychczasowy dystrybutor ma ma sieć centrów dystrybucyjnych na Wyspach, a DHL - tylko jedno. Z relacji brytyjskich mediów wynika, że w związku z brakiem dostaw KFC każdego dnia traci około miliona funtów i nie jest wykluczone, że ucierpią też pracownicy firmy, którzy nie dostaną wypłaty za nieprzepracowane godziny.

O tym, że tak może się to skończyć ostrzegały związek zawodowy GMB. - Decyzję w KFC podjęli ludzie o ptasich móżdżkach. Klienci są wściekli, Bidvest musiało zwolnić pracowników, a pracownicy KFC nie dostaną wypłat - mówił szef związku.