23-osobowa rodzina zamieniła rejs po Pacyfiku w koszmar. Dwa tysiące pasażerów ma co wspominać

onetimetrader 2 godziny temu Oceniono 19 razy 9

Po pierwsze to stary news bo stalo sie to tydzien temu. Po drugie, to jakas patologia za takich ze samych patologicznych dzielnic Melbourne. No ale trudno sie dziwic skoro 10 nocy kosztuje $800 od osoby. Nikt normalny na taki cruise nie pojedzie. Wystarczy tylko spojrzec na wyglad pasazerow i wszystko jasne. Taki odpowiednik elektoratu 500+ w Australii.