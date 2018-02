Obraźliwe napisy na polskim konsulacie w Izraelu. Na bramie pojawiła się też swastyka

lubicz56 godzinę temu Oceniono 35 razy 13

Polacy też siedzieli w obozach i też byli mordowani ale to Żydzi szli prosto z rampy kolejowej do gazu. Polacy mieliy status ludzi gorszej kategorii, Zydzi byli poniżej wszelkich statusów. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie rozumie czym był Holocaust i dlaczego akurat to Ludobójstwo ma tak wyjątkowa pozycję w historii nie tylko II WS ale całej ludzkości. Polacy byli ofiarami zbrodni wojennych ale nie byli ofiarami systematycznej i biurokratycznie zaplanowanej eksterminacji.