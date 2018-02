Lawina porwała Polaków po słowackiej stronie Tatr. Mężczyzna zginął, kobieta walczy o życie

Słowackie tatrzańskie pogotowie górskie otrzymało informację o zejściu lawiny przed południem w rejonie Doliny Staroleśnej. Ratownicy ruszyli na pomoc turystom, a po odnalezieniu polskiej pary, natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej. 35-letniego mężczyzny nie udało się reanimować. 30-letnią kobietę przewieziono do szpitala w Popradzie, a następnie do specjalistycznego ośrodka medycznego w Koszycach.

W słowackich Tatrach obowiązuje trzeci - w pięciostopniowej skali - stopień zagrożenia lawinowego.