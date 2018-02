Rasiści próbują zaszkodzić hitowej "Czarnej Panterze". Wrzucają krwawe zdjęcia

lodzermensz1 godzinę temu Oceniono 11 razy 7

98% superbohaterów jest biała.

98% filmów o superbohaterach to filmy, w których grają głównie biali aktorzy.

I nagle powstaje film o czarnym superbohaterze, w którym grają czarni aktorzy i zrobiła się sensacja.

I uaktywnili się różni rasiści. I objawili się hejterzy, że głupi, że beznadziejny.

Tak samo głupi jak Thor, Kapitan Ameryka albo inny Superman (żeby nie tykać wyłącznie Marvela). No głupi. Super zaawansowane technicznie państwo w Afryce, ukryte przed całym światem, jest tak samo głupie jak ginąca planeta, której mieszkańcy na Ziemi posiadają super moce albo super-hiper-kosmiczna Valhalla, gdzie zaawansowani technicznie kosmici latają łódkami ze skrzydłami i walczą za pomocą włóczni i tarcz, nosząc na głowach rogate hełmy.

Co nie przeszkadza mi oglądać te filmy od czasu do czasu w ramach rozrywki.

Kocham Afrykę i chętnie obejrzę ją w wersji komiksowo-fantasy. A problemy rasistów, białych, czarnych czy różowych, mam w d...