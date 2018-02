Morawiecki mówił o "żydowskich zbrodniarzach". Premier Izraela reaguje: Nie rozumie historii

george19 3 godziny temu Oceniono 30 razy 18

mam kilka przemyśleń.

2. niedawno w gazecie wyborczej przeszła dyskusja na temat himalaistki francuskiej uratowanej przez polaków spod nanga parbat.

dlaczego nie została z Mackiewiczem?

dlaczego?

po prostu, ze zwykłego ludzkiego strachu.

czy mamy prawo ją oceniać? Bała się o własne życie. Czy to jest dziwne. Ludzki strach.



Polacy ratujący żydów ryzykowali bez porównania bardziej:

- byli pewni (nie przypuszczali), że ich Niemcy zamordują

- byli pewni (nie przypuszczali), że Niemcy zamordują ich dzieci, wnuków, żony, matki i ojców a czasami nawet całą wieś

- byli pewni (nie przypuszczali), że ślad po nich nie zostanie



czy mamy prawo ich oceniać?

czy nie ratując żydów byli antysemitami?



a czy Polacy wydający Niemcom Polskich partyzantów byli antypolonistami?

a czy Polacy wydający Niemcom Hubala byli antypolonistami? "W czasie obławy na „hubalczyków” Niemcy dopuścili się licznych zbrodni na ludności cywilnej. W 31 wsiach zamordowali łącznie 712 osób i spalili 620 zagród chłopskich (cztery wsie zostały przy tym kompletnie zniszczone)"-Wikipedia.



Niemcy prowadzili w Polsce wojnę totalną. Ludzie byli przerażeni.



pomyśl!

co ja bym zrobił gdyby Niemiec przystawił pistolet do głowy mojej 3 letniej córeczki?

czy nie wydał bym polskiego partyzanta, żyda, własnego brata i ojca?



jakie prawo macie oceniać Polaków w czasie niemieckiej okupacji?!



na koniec coś osobistego.

jestem dumny z moich przodków, że ratowali żydów. Często o tym mówię publicznie. Ale czasami sobie myślę co by było gdyby mojego dziadka Niemcy nakryli.

odpowiedź jest prosta.

Mnie i moich dzieci i mego ojca by nie było.

Pomyślcie o tym feruj ac wyroki.