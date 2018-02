3-latka zamarzła na ulicy w Moskwie, bo zapomnieli o niej w przedszkolu? Śledczy zaprzeczają

3-kuleczka pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

tak, tak,... rosjanie, gorszy sort, wy - polacy dobre pany, trzeba ich opluć, pewnie były baby pijane, skandal, tylko w Rosji...



za kilka miesięcy minie dwa lata, jak POLSKI tatuś ugotował własna córke bo tak sie spieszył do pracy że zostawił dziecko przypięte pasami w samochodzie , gdzie konała godzinami z upału

ZAPOMNIAŁ, ze miał dziecko odwieżć do przedszkola

no biedny on,....nie to co te głupie ruskie,....