13 Rosjan oskarżonych o ingerowanie w wybory. Finał wielkiego śledztwa b. szefa FBI

agnrodis 2 godziny temu Oceniono 15 razy 7

Niewiele osob wie, ze to Rydzyk (ruski szpion) wzial niebotyczne pozyczki ze SKOKow, nie splacil ich i walnie przyczynil sie do ich upadku . To Rydzyk oszwabil Stoczniowcow, Rydzyk i PiS napadaja na Walese, symbol upadku ZSRR i Rosji, to nie przypadek! To Rydzyk i PiS sieja nienawisc jednego Polaka do drugiego, na zamowienie Kremla!!!!!!!!!!!!!!! To Rydzyk kazal Kaczynskiemu wystepowac na drabince co miesiac i budowac pomniki, az ten nie wytrzymal ... nie chce tlumaczyc Kaczynskiego, ale on jest marionetaka w rekach Rydzyka i Putina. Oni swietnie wykorzystuja jego chory charakter do niszczenia Polski!!! A nadajniki dla Radia Maryja w Rosji, za Uralem, to przypadek?????????