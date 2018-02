To miasto w Meksyku istniało dwa tysiące lat temu. Było zabudowane tak gęsto jak Manhattan

barbarella.net 4 godziny temu Oceniono 14 razy 10

"Liczyło ponad 26 kilometrów kwadratowych. W całości zostało zalane przez lawę."



a w tekście po angielsku:

"Angamuco, ... extending over 26 km2 of ground that was covered by a lava flow thousands of years ago."



Miasto wybudowane na terenach zalanych lawą przed tysiącami lat a miasto zalane lawą - dla autora bez różnicy.

Zastanawiam się, kto bardziej zalany.