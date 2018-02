USA. Strzelanina w szkole: tragedii można było uniknąć. Morderca był "typem dziwnego dzieciaka"

qawsedrftg 26 minut temu Oceniono 4 razy 2

Każdy uczeń powinien mieć co najmniej glocka. Od czwartej klasy można wprowadzać pepesze albo kałasznikowy. Dla większego bezpieczeństwa nie zaszkodzi panzerfaust, o granatach nie wspominam bo to oczywiste. Paralizatory to dobre do przedszkoli. Miny mogą się przydać gdy uczeń chce się odegrać na koledze, może zaminować szafkę w szatni. Przed szkołą rowy przeciwczołgowe gdyby zdenerwowany rodzic sięgnął po poważniejsze środki. A jak z obroną plot? Antyrakietową?



Czy ukochane przez POPiS (i SLD) Stany są normalne? Nie do końca, ale i tak się płaszczymy. Głupi Qkizie, gdy się nie wycofasz z bredni o zmianach w dostępie do broni to nie dostaniesz już mojego głosu.