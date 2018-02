Dziecko wpadło w szał podczas lotu. Krzyk 3-latka trwał nieprzerwanie przez 8 godzin

smiki48 2 godziny temu Oceniono 25 razy 11

jeżeli dziecko miało zaburzenia osobowościowe, to matka powinna o tym wcześniej wiedzieć. Jezeli natomiast pojawiły się w czasie lotu, to po lądowaniu dziecko powinno zostać poddane natychmiastowym badaniom i na lotnisku powinna czekać karetka.

Jezeli to bylo dziecko autystyczne, to winę ponosi matka decydujac się na podróż w takich warunkach.

Ale najpewniej był to rozwydrzony bachor, któremu wszystko wolno.

A najgorsze w tym wszystkim jest to,że pasażer, któremu ten dzieciak naruszył nietykalność cielesną i jego prawo do spokoju wymierzył karę adekwatna do zachowania, zostałby oskarżony o napaść na małe dziecko. A reakcja załogi powinna być jednoznaczna. Albo uspokoi pani swoje dziecko, albo awaryjnie lądujemy i obciążamy kosztami.