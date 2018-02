FBI od dawna wiedziało, że zamachowiec z Florydy może dokonać ataku. Pisał o tym w sieci

drkoby wczoraj Oceniono 12 razy 6

W USA jest pewne lobby, ktore nie dopuszcza do ograniczenia dostepnosci do broni pod przykrywka poprawki do konstytucji uchwalonej wczasie wojny z Anglia majacej na celu umozliwienie posiadania bronii przez czlonkow lokalnych "militia" I pielegnowanej przez 200 lat przez lobby producentow broni.