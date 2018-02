Benedykt XVI ciężko chory. Brat przyznaje: Modlę się dla niego o dobrą śmierć

zmichalg1 2 godziny temu Oceniono 20 razy 6

Wielki szacun dla Człowieka, który potrafił publicznie przyznać, że jest TYLKO człowiekiem i zwyczajnie nie ma sił na zajmowanie określonego stanowiska.

On, w przeciwieństwie do Wojtyły-Breżniewa Watykanu, to potrafił.