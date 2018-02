Polak z zakazem lotów Ryanairem. "Czesława F. nie chce się spotkać na pokładzie"

otopolskiepieklo 2 godziny temu Oceniono 25 razy 21

przy okazji - został skazany - dlaczego jest ZNOWU przez gazetę chroniony (jako czesław F)...????



a ma takie wdzięczne nazwisko - pasujące do całej sprawy



FIUT



Inspector Tom Kennedy told Ennis district court yesterday that Czeslaw Fiut, 62, was staggering around the aisle on the flight to Shannon on January 12.



www.thetimes.co.uk/article/drunk-who-fell-on-child-3-banned-from-flying-ryanair-8tgjfrr7f