Walentynki zamieniły się w horror. David był w środku masakry. O mało nie wpadli na zamachowca

loneman godzinę temu Oceniono 1 raz 1

U nas tez ignoruje sie agresje i wywrotowa dzialalnosc na sieciowych profilach - no z wyjatkiem gdy ktos stara sie o prace czy zdobywa wlasnie papierek jaki uprawnia ogladac dokumenty niejawne - a to w polaczeniu z beztroski dostepem do broni = masakry i bez zadnych uchodzcow, obcych, ba nawet nie trzeba konfliktow politycznych jakie podsyca teraz rzad.

Wystarczy inny szalik, zle spojrzenie lub odzywka, zawod milosny i tym podobne bzdety by rozwalic za to kogos oraz kazdego w otoczeniu (przypadkiem i by nie bylo swiadkow).