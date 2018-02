Żona Donalda Trumpa Jr. w szpitalu. Otworzyła list z białym proszkiem

Synowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Vanessa Trump, trafiła do szpitala w Nowym Jorku. Żona Donalda Trumpa Jr. otworzyła list, w którym znajdował się biały proszek i źle się poczuła - podaje agencja Associated Press. List trafił do apartamentu małżeństwa na nowojorskim Manhattanie.

Jak podaje NBC News, do szpitala trafiły również dwie inne osoby, które znajdowały się w pobliżu. Nie ma żadnych doniesień o ewentualnych poważnych problemach zdrowotnych, stąd decyzja o przewiezieniu do szpitala to najprawdopodobniej środek ostrożności.

Wstępne badanie proszku nie wykazało, by stanowił on niebezpieczeństwo.