Piloci antonowa do końca próbowali lądować. Rosjanie podali przyczynę katastrofy

Kurczę, ja to Was, ludzie, nie rozumiem. Są jakieś wstępne pomysły na przyczyny katastrofy - narzekanie, że krętacze, że nieprawda, że co oni sobie myślą. Po katastrofie MH17 Holendrzy siedzieli cicho, póki nie mieli raportu - tak samo, krętacze, że boją się Rosji, że co oni sobie myślą. No może się zdecydujcie... Są zapewne relacje świadków, jest zapis radarowy, może mają zapis rozmów między wieżą a kokpitem - na takiej podstawie można już powiedzieć wstępnie, bardzo roboczo, co mogło się stać, a co na pewno nie mogło (np. porwanie prze kosmitów/Babę Jagę w grę nie wchodzi)...