W 6. minucie antonow zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nowe ustalenia ws. katastrofy i nagranie

arwena2010 wczoraj Oceniono 20 razy 8

nie wiem ,nie znam się,generalnie zarobiona jestem-ALE to właśnie daje mi pewność że sam ten samolot nie spadł.

W okolicy NA PEWNO słychać były wybuchy-dowodów na to brak a prawda światków już nie przesłuchamy bo KGB ich uciszyło ale tak być musiało

Samolot jest z metalu- a ten jak każdemu kto się NIEzna wiadomo- nie może być podarty na takie małe kawałki. Jakoś samochód gdy walnie w drzewo nie jest porwany a powyginany( samochód p.sołtys Brzeska czy Brzeżna Szydło Beaty) a to oznacza jedno WYBUCHY,.

p.Anodina natychmiast powinna poprosić o naszych ekspertów od lotnictwa- durnego Antka, tego co zwiał do USA albo tego od parówek i im to jasno i szybko( max 10 lat) udowodnią.