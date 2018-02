Izraelskie media po zestrzeleniu F-16: Właśnie rozpoczęła się otwarta wojna z Iranem

swinton 2 godziny temu Oceniono 16 razy 6

Znowu zwiększy się popyt na polskie paszporty.

Po 2004 ok 10 tys dostało polski paszport.



33 tys Izraelczyków wzięło niemiecki paszport w latach 2000-2015, w tym 1599 zrzekło się obywatelstwa izraelskiego.

timesofisrael.com/over-33000-israelis-have-taken-german-citizenship-since-2000/



A kilka milionów marzy by mieć drugi paszport



A majority of Israeli citizens would like to own a foreign passport and more and more are actively seeking additional citizenships, a survey published Wednesday found.



According to a Shiluv/Ipanel poll of 500 Israelis conducted for Channel 2 news, 17 percent of Israelis already hold a foreign passport and 56% would like one.