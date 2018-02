Syryjczycy zestrzelili izraelski myśliwiec. "To nasza odpowiedź na agresję"

normalny1977 3 godziny temu Oceniono 48 razy 24

Ale zaraz co robi Izraleski samolot w Syrii, bo nie rozumiem. O ile sobie przypominam w Syrii wojna domowa jest, ale zupełnie po drugiej stronie. Wojna jest jeszcze po stronie północno-wschodniej, a Samolot był po stronie południowej i raczej na Zachód.

-po pierwsze gdzie jest ONZ

-gdzie jest USA, dlaczego nie ma sankcji na Izrael.

-co to ma być ???????????