Pedofil zgwałcił 14-letnie bliźniaczki i ich 12-letnią siostrę. Wszystkie zaszły w ciążę

Do przestępstwa doszło w amerykańskim stanie Ohio. Matka trzech dziewczynek pozwoliła mężczyźnie wprowadzić się do ich domu, gdy nie miał gdzie mieszkać. Jak mówiła prokurator Jennifer McLaughlin, 34-letni Arnold Perry był przyjacielem rodziny.

Dziewczynki zachodziły w ciąże w 2015 i 2016 roku. Prokurator na sali sądowej wyjaśniała, że u jednej z bliźniaczek przerwano ciążę, ale dwie pozostałe siostry musiały urodzić, bo ciąże wykryto zbyt późno. Prokurator dodała, że Perry dopuścił się podobnych przestępstw jeszcze jako nieletni. - Te dziewczynki będą cierpiały do końca życia - mówiła.

Perry przyznał się do dwóch gwałtów i jednej napaści seksualnej. W tzw. ugodzie obrończej między prokuratorem i oskarżonym, wnosił o 25 lat pozbawienia wolności, sędzia skazała go na dwa więcej.

Adwokat: To przez uraz mózgu

Adwokat Mark Lavelle mówił, że to najbardziej haniebny przypadek z jakim miał do czynienia, jednocześnie twierdził, że jego klient powinien zostać skazany na 15-16 at więzienia. Argumentował to tak, że Perry doznał w dzieciństwie urazu mózgu, przez który nie odczuwa emocji związanych ze swoimi działaniami.

- Wiem, że to co zrobiłem było złe. Chciałbym to cofnąć - mówił 34-letni mężczyzna przed ogłoszeniem wyroku.

Matka zgwałconych dziewczynek mówiła z kolei, że wychowuje teraz dwoje małych dzieci i nie otrzymuje pomocy od rodziny Perry'ego.