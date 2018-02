Ocaleni z Holocaustu przed polską ambasadą. "Wiadomości": Protest wyrwał się spod kontroli

mer-llink godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Nie wiem, czy dobrze tłumaczycie tekst.

Pan Steinberg mówi u Was "Uciekłem z Auschwitz..."

Jeśli uciekł i przeżył, to:

1. zapewne musiał być włączony w jakąś organizację ucieczek, a te z Oświęcimia organizowali polscy więźniowie, zatem uciec pomogliby mu Polacy

2. jeżeli wydostał się z obozu,i - jak widzimy - szczęśliwie przeżył, to za obozem tez musiał uzyskać pomoc od polskich chłopów, od polskich konspiratorów, od Polaków, którzy ukryli go aż do wyzwolenia, albo przekazali do jakiegoś oddziału partyzanckiego, bo i tak bywało; chyba że go ukrywał jakiś "dobry gestapowiec"?

3. po każdej ucieczce z obozu Niemcy organizowali wielogodzinne karne apele, podczas których ludzie z wyczerpania umierali; poza tym z takiego apelu NIemcy brali więźniów na chybił-trafił, którzy trafiali albo do karceru na śmierć głodową (patrz p. Gajowniczek i ks. Kolbe), albo od razu na miejscu "dla przykładu" byli mordowani; zatem po ucieczce p. Steinberga, jak po ucieczce każdego więźnia, musiało zginąc sporo ludzi; i być może to pamięć o tych przypadkowych współwięźniach, którzy swym życiem okupiliby ucieczkę p. Steinberga powoduje, że płacze nocami?



Ale moze żurnalista niedokładnie przetłumaczył jego wypowiedź? I on powiedział "Przeżyłem Oświęcim" albo "Przetrwałem Oświęcim" (bo i tak było: w chwili wyzwolenia obozu było w nim jeszcze niemało osób narodowości żydowskiej)?

Jesli pomyłka jest w tłumaczeniu, to nieco zmieniałoby perspektywę jego losów....



P.S. W angielskojęzycznych serwisach z jego wypowiedzi cytowane jest "I escaped from Auschwitz...", co wskazywałoby jednak na ucieczkę. Ale moze on móiwł to po hebrajsku albo w jiddisz, i dopiero z tego powstał tekst angielski? No w każdym razie nie jest jasna ta jego wypowiedź.

Gdzie indziej, w innym medium, mówił, że "w Warszawskim Gettcie...maiłem 13, 14 lat.." To znaczyłoby, że urodził się ca. 1930. A wtedy: nie może dziś mieć 95 lat. Ale może to inny p. Steinberg? CHoć ten, co mówił o Warszawskim Getcie też z Hajfy....

W każdym razie: jest tu sporo niejasności.

Obojętnie jak było: życzę p. Steinbergowi jeszcze wielu lat w zdrowiu!