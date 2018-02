W naszą stronę mknie asteroida. Dziś znajdzie się dużo bliżej Ziemi niż księżyc

To już drugi obiekt, który znajdzie się tak blisko naszej planety. We wtorek w odległości w odległości 184 tys. kilometrów od Ziemi przeleciała asteroida 2018 CC. Jej szacunkowa wielkość to od 15 do 30 metrów.

Znacznie bliżej znajdzie się obiekt o nazwie 2018 CB. W piątek 9 lutego, ok. godz. 23.30 asteroida znajdzie się w odległości ok. 64 tys. km. To dystans pięciokrotnie mniejszy niż odległość Ziemi do księżyca.

Obserwatorzy z NASA odkryli asteroidę zaledwie pięć dni temu. - Nieczęsto asteroidy tej wielkości zbliżają się tak blisko Ziemi. Najwyżej raz lub dwa razy do roku - powiedział w CNN Paul Chodas z NASA.