Nowy, zmutowany gatunek. Samice rozmnażają się na potęgę. I nie potrzebują do tego partnerów

O sprawie poinformował „The New York Times”. Biolog Frank Lyko z Niemieckiego Centrum Badań nad Rakami przebadał 15-centymetrowe raki marmurkowe. Znalezienie przedstawicieli do badania nie było trudne: raki z tego gatunku bez problemu można kupić w niemieckich sklepach ze zwierzętami lub wyłowić je z jezior.

Raki marmurkowe jeszcze 25 lat temu nie istniały

Raki marmurkowe ożywają nocą. Nie mają problemów z widzeniem: na głowach mają „lampy”, którymi oświetlają drogę. Nie boją się ludzi, a wręcz chętnie do nich się zbliżają. Jak twierdzi dr Lyko, kiedyś z kolegami gołymi rękami w ciągu godziny wyłowili 150 raków.

Dr Frank Lyko przez pięć ostatnich lat badał zwyczaje raków marmurkowych. W opublikowanym w poniedziałek badaniu stwierdził, że jest to jeden z najbardziej niesamowitych gatunków zwierząt żyjących na Ziemi. Wszystko za sprawą sposobu rozmnażania. Bo samice nie potrzebują do tego partnerów.

Ale po kolei. Jeszcze 25 lat temu gatunek raka marmurkowego w ogóle nie istniał. Jedna mutacja sprawiła, że ze zwykłych raków wyodrębnił się osobny gatunek - rak marmurkowy. Od kiedy się pojawiły, podbiły Europę i zdążyły rozprzestrzenić się na inne kontynenty.

Na Madagaskarze, gdzie po raz pierwszy pojawiły się w 2007 roku, obecnie ich populacja liczy miliony. Przez swoją liczebność raki marmurkowe zaczęły zagrażać zwykłym rakom.

Raki marmurkowe rozmnażają się same

Mutacja sprawiła też, że zwierzęta samodzielnie się rozmnażają. Raki marmurkowe stały się popularnymi mieszkańcami akwariów w niemieckich domach pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Dr Lyko po raz pierwszy usłyszał o tym gatunku od znajomego, który kupił raka marmurkowego w 1995 roku. Mężczyzna był zszokowany ogromnym rozmiarem zwierzęcia, a także liczbą jaj, które składał. Pojedynczy rak marmurkowy jednorazowo potrafi złożyć setki jajeczek. I to bez spółkowania z partnerem.

- Ludzie kupowali jedno zwierzę, po czym nagle mieli ich kilkadziesiąt - mówi dr Lyko. I tłumaczy, że wiele osób wyrzucało je do pobliskich jezior. To z kolei mogło przyczynić się do tak wielkiego wzrostu populacji raków marmurkowych.

Potomstwo składa się tylko z żeńskich osobników, które wraz z osiągnięciem dojrzałości płciowej rozmnażają się samodzielnie. Naukowcy po raz pierwszy potwierdzili ten fakt w 2003 roku po tym, gdy przyjrzeli się fragmentom DNA raków marmurkowych.

Dr Lyko wraz z innymi badaczami z zespołu przyjrzeli się całemu DNA raków, czego nikt wcześniej nigdy nie zrobił.

- Chyba nigdy tak szybko nie udało nam się zbadać genomu danego gatunku w tak krótkim czasie po tym, gdy stał się gatunkiem – przekonuje w „New York Times” Zen Faulkes, biolog z Uniwersytetu w Teksasie, który również brał udział w badaniach.