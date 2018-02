Elon Musk świętował sukces w kosmosie, ale czas wrócić na ziemię. Właśnie ogłoszono niepokojące dane

Dziś wyraznie widać , że rządy państw zachodnich ale nie tylko

sprawują władzę w imieniu SUWERENA w sposób fikcyjny !!!

A wyzbywając się swoich podstawowych obowiązków na rzecz multimilionerów, milionerów i wielkich korporacji zaczynają dbać o ich interesy ! A przecież obowiązkiem państwa każdego państwa jest dbanie o interesy i dobrobyt całego narodu i sprawiedliwy podział wytworzonych dóbr , korzystania z opieki państwa a nade wszystko stwarzanie warunków do rozwoju i nade wszystko równość wobec prawa i sprawiedliwe wyważone podatki wobec wszystkich itd. Dziś mamy piramidy zarobków , ucieczki od podatków, manipulowanie prawem podatkowym które to daje możliwości nadmiernego / GIGANTYCZNEGO !! / BOGACENIA SIĘ KOSZTEM SPOŁECZEŃSTWA kosztem innych którzy płacą haracze od każdego CENTA wprost nieproporcjonalnie do zarobków i korzyści jakie uzyskują.

Tak więc rządy państw sprawują władzę w INTERESIE - multimilionerów są przez nich w sposób pośredni finansowani i pociągani za odpowiednie „ sznurki „ widać to wyraznie , że dzisiaj to nie rządy stać na „zbrojenia” armię, podbój kosmosu naukę tylko dobra wola tych GIGANTÓW FINANSOWYCH którzy realizują swoje zachcianki kosztem całego społeczeństwa które jest OBDZIERANE i sprowadzone to jakieś masy ludzkiej zbędnej w świecie nowoczesnych technologi!. - CZY TAK POWINNO BYĆ ?? że do 1% najbogatszych ludzi tego świata należy 48% światowych dóbr i aby zaliczyć się do grona takich ludzi na świecie należy się „wykazać „ majątkiem co najmniej 2,7 mln $. TO JEST SYSTEM CHORY PATOLOGICZNY UTRZYMYWANY SIŁĄ I MUSI SIŁĄ BYĆ OBALONY !