Rusza proces nieletnich sprawców z Rimini. Wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie

Katylina77 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Co? Pierwszego dnia wyrok? W Polsce przy naszym "niezależnym sądownictwie" co najmniej 10 lat z rozprawami wyznaczanymi co 3 miesiące by było. Oczywiście oskarżeni byliby cały czas na wolności a wyrok? Po tylu latach sędziowska praktyka jest taka że skazuje się w zawieszeniu.