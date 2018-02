Nauczycielka z USA uprawiała seks z uczniem. Może iść za kraty, ale bronią jej rodzice chłopaka

villiers godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Mały Jasio z Ib ( a siedział w pierwszym rzędzie) zwierzył się wychowawcy ,że najbardziej ze wszystkiego to on lubi gołe osiemnastki, Nazajutrz nie pokazał się z ojcem ,jak mu nakazał nauczyciel i w dodatku usiadł w ostatniej ławce.. ----Dlaczego nie ma ojca i czemu siedzisz w ostatniej ławce? Bo tatuś powiedział ,że jak dla pana osiemnastka nie jest najlepszą rzeczą na świecie to jesteś pan p....łem i mam się trzymać od pana z daleka.