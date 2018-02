Papież-emeryt żegna się z wiernymi w liście. "Myślami pielgrzymuję już do domu"

Benedytkt XVI (Fot. Alberto Pizzoli / AP Photo)

Emerytowany papież Benedykt XVI ma już 90 lat i uznał, że to odpowiedni moment na pożegnanie się z wiernymi. W liście do włoskiego dziennika napisał, że "myślami pielgrzymuje już do domu".

Benedykt XVI przesłał list do włoskiego dziennika "Corriere Della Sera". Poinformował w nim, że jest "w ostatniej fazie swojego życia", jego siły fizyczne mogą być coraz mniejsze, ale jest otoczony miłością i dobrocią, jakiej nigdy by się nie spodziewał". Były papież podziękował też za modlitwy o jego stan zdrowia. Mogę tylko powiedzieć, że moje ciało jest coraz słabsze, ale myślami pielgrzymuję już do domu - napisał Ratzinger. - Wspaniale jest mieć takie otoczenie podczas ostatniej drogi, która jest zwykle męcząca - dodał. List jest zaadresowany do dziennikarza "Corriere della Sera" Missimo Franco, który przekazywał emerytowanemu papieżowi listy i zapytania o stan jego zdrowia, które przychodziły do redakcji. Benedykt był zaskoczony, że tak wiele osób pyta "jak spędza ostatnie momenty swojego życia". - Jestem ogromnie wdzięczny i zapewniam, ze jesteście wszyscy w moich modlitwach - napisał. Papież ustąpił ze stanowiska 28 lutego 2013 roku. Jak ogłosił, ze względu na wiek nie czuje się wystarczająco na siłach, by w adekwatny sposób wypełniać swoje obowiązki. Konklawe odbędzie się w marcu. Papamobile tratuje konną policjantkę. Papież Franciszek zatrzymuje przejazd, by jej pomóc

