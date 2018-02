Dmuchana bańka BitCoina powoli pęka. Sądny dzień kryptowalut [KURSY]

robert.kwi 2 godziny temu Oceniono 12 razy 8

Obym się mylił ale widzę pewna analogię: jak rząd chciał zabronić kredytów we frankach to było straszne larum, że ogranicza się wolność i w ogóle, że rząd chce aby zwykły Kowalski płacił duże raty w złotym a nie niskie we franku. Teraz wrzeszczą, że nie wiedzieli i dlaczego rząd na to pozwolił. Teraz mamy następną pułapkę na debili "inwestorów". Jak potracą kasę to przyjdą do rządu, że nie wiedzieli i dlaczego rząd nie zabronił obrotu tym niczym skoro to jest nic. A o tym, ze to jest nic to raczej większość wie. Dokładnie jak to napisane jest w artykule co i ja od dawna powtarzam. Mam nadzieję, że nie będą domagali się od wszystkich odszkodowania i dokładania jak w przypadku kredytów frankowych. Powodzenia.