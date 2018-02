Sięgnął do kieszeni fotela w samolocie i odkrył tajne dokumenty służb USA z symulacją ataku

Raport z ćwiczeń - symulacji ataku bronią biologiczną - przeprowadzonej w USA przed Super Bowl odkrył jeden z pracowników CNN na pokładzie samolotu linii komercyjnych - podała amerykańska stacja telewizyjna. Według relacji dziennikarzy z USA, sprawozdania były pozostawione w tylnej kieszeni fotela, przez co mogły wpaść w niepowołane ręce.

Wpadka przed Super Bowl 2018

Co więcej, wraz z nimi pozostawiono plan podróży i kartę pokładową naukowca z BioWatch - rządowego programu ochrony przed atakiem biologicznym na terenie Stanów Zjednoczonych.

Choć dokumenty zostały znalezione przed Super Bowl 2018, to CNN wstrzymało się z opisaniem sprawy do czasu zakończenia finału Super Bowl. Wszystko dlatego, że zdaniem rządowych urzędników, z którymi rozmawiali dziennikarze, informacje te mogłyby zagrozić bezpieczeństwu w czasie imprezy.

Raport wskazywał pewne problemy dot. bezpieczeństwa, jak chociażby ten, że "część lokalnych organów ścigania oraz agencji zarządzania kryzysowego posiada pobieżną wiedzę o programieu BioWatch". Odnotowano również, że pojawiło się zamieszanie wśród lokalnych jednostek służby zdrowia, dotyczące znaczenia ostrzeżeń wydanych podczas ćwiczeń.

Czy zagrożenie zamachem terrorystycznym było realne?

Rzecznik agencji Tyler Q. Houlton próbował uspokajać. Stwierdził, że ćwiczenia nie były powiązane z żadną konkretną groźbą ataku terrorystycznego. W rozmowie z CNN przekonywał, że pozostawione dokumenty były jedynie roboczą wersją raportu z ćwiczeń, które miały na celu sprawdzić luki w bezpieczeństwie. Według niego "osiągnięto spektakularny sukces".

Sprawę skomentowała była oficer Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Juliette Kayyem, która nie była zaskoczona, że raport ujawnił problemy. Ekspertka potwierdziła słowa Houltona, że takie ćwiczenia mają na celu ujawnienie nieprawidłowości oraz luk w sferze bezpieczeństwa. Jak mówiła, pozostawienie ich w łatwo dostępnym miejscu było bardzo nieroztropne. W jej ocenie chodzi nie tyle o to, że terroryści poznają słabości USA, lecz o to, że ta sytuacja może wpłynąć na zaufanie ludzi do służb bezpieczeństwa w trudnych czasach.

CNN nie opublikowała treści dokumentów, ponieważ zawierają one dane, które mogą przyczynić się do wzrostu zagrożenia terrorystycznego. Dziennikarze nie byli w stanie zweryfikować, kto pozostawił raporty w samolocie. Choć karta pokładowa była na nazwisko Michaela V. Waltera, kierownika programu BioWatch, to sam mężczyzna uchylał się od komentarza.

USA wydały miliony na program, który nie spełnia oczekiwań

Od 2003 roku na program BioWatch przeznaczono ponad miliard dolarów. Niestety wiele wskazuje jednak na to, że nie był rozwijany prawidłowo. Mówi o tym np. raport instytucji kontrolnej Kongresu USA z 2015 roku. Instytucji wtórowali niektórzy rządowi naukowcy, którzy podważali wyniki badań prezentowanych przez BioWatch.

Z kolei opracowanie Komitetu ds. Nadzoru nad Energią i Handlem z 2013 r. stwierdzało, że Departament nie jest w stanie przedstawić danych potwierdzających efektywność zastosowanej technologii.