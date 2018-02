Światowe media o decyzji prezydenta. "Podpisał ustawę o IPN, pomimo zaniepokojenia za granicą"

emery47 4 godziny temu Oceniono 30 razy 26

Kaczyńskiemu kończy się paliwo smoleńskie, socjalne ( 500+), uchodźcy. Zbłaźnił się demolką TK i systemu sądownictwa. Skonfliktował Polskę z całym światem i zniszczył reputację Polski na świecie. A wybory za pasem i to już za kilka miesięcy.

Cel Kaczyńskiego to uzyskanie większości konstytucyjnej. Liczy w tym na niezawodnego pisowskiego suwerena bo wie, że dopóki jego suweren ma kiełbasę to nic innego go nie interesuje. Ale wie, że i dla kiełbasy mogą nadejść gorsze czasy jak UE przykręci kranik z kasą.

W tej sytuacji Prezes Tysiąclecia wpadł na „genialny” pomysł, żeby zagrać niezawodną kartą żydowską i ukraińską. Uruchomił swoje kukiełki w osobach Ziobro i Jakiego, którzy wysmażyli wg jego receptury pasztet z IPN. I teraz każe nam go jeść zachwalając, że to pasztet patriotyczny, bohaterski, wstający z kolan, niezłomny, stojący na straży honoru i samodecydowania pisowskiego państwa Prezesa.

Pisowski suweren bez wątpienia i bez mrugnięcia okiem pasztet by przełknął zagryzając go pisowską kiełbachą wyborczą.

Problem w tym, że Prezes Tysiąclecia chciał tym pasztetem uraczyć cały świat. A świat powiedział, że pisowski pasztet wg receptury Prezesa Tysiąclecia jest śmierdzący i niejadalny. Świat każe Prezesowi zmienić przepis tak aby pasztet był jadalny. I tak po raz kolejny Prezes Tysiąclecia wyszedł na durnia a Polska reputacja sięgnęła dna.

Jedyne na co biedny Prezes może niezawodnie liczyć w swoim planie, to tvpis info kierowane przez marionetkę Kurskiego, na pisowską szczujnię, która obsiadła media i na sparaliżowaną opozycję.

Nie mam żadnych złudzeń, że po obecnej aferze Prezes Tysiąclecia zafunduje Polsce kolejną kompromitację, bo ten model tak ma.

Czas powiedzieć jasno: Polska nie jest potęgą militarną, ekonomiczną ani polityczną. Naszym jedynym kapitałem była reputacja. Kaczyński ze swoim PiS-em zniszczył tak ciężko wypracowaną przez cały Naród reputację Polski. Zniszczył na wiele lat opinię naszej Ojczyźnie.

Tak postępują tylko zdrajcy Ojczyzny.

Tak, powiedzmy to głośno: Kaczyński i kierownictwo PiS to zdrajcy Polski.

Dla jasności powiedzmy, że Polski Suweren tak się ma do pisowskiego suwerena jak Polski Patriota do pisowskiego patrioty jak krzesło zwykłe do krzesła elektrycznego.

W normalnej rodzinie, jeśli ktoś celowo niszczy jej reputację, to niech się spyta ludów Kaukazu co go czeka.