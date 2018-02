Grecy wyszli na ulice, straszą "gniewem narodu". O co tak walczą? Chodzi o nazwę sąsiedniego kraju

achaszwerosz godzinę temu Oceniono 11 razy 7

Znam kilku Macedończyków, którzy uciekli z greckiej części Macedonii jeszcze w latach 70tych. Często opowiadają o prześladowaniu przez Greków, o trwających do dziś przesiedleniach, o wyburzaniu całych wsi, zakazie używania macedońskiego języka i przymusowym wykulturowieniu, grekizacji. Technicznie rzecz biorąc dzisiejsi Macedończycy to słowianie, z tymi z antyku mają szczątkowe powiązania ale ich greccy sąsiedzi ze swoimi antycznymi przodkami mają równie dużo wspólnego, to mieszanka słowiańsko turecka.