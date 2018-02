Netanjahu w sprawie ustawy o IPN: "Oczekuję mówienia prawdy o Holokauście, także od Polski"

karrampa godzinę temu Oceniono 8 razy 6

A ja "oczekuję mówienia prawdy o Holokauście, także od Izraela" !



- to żydowska administracja (judenrat) wyznaczała osoby do wysłania do obozów koncentracyjnych z gett

- to żydowska policja w getcie zaganiała Żydów do bydlęcych wagonów

- to liczni żydowscy kapo obsługiwali przemysłowy proces mordowania w obozach koncentracyjnych

- Żagiew, Żydowska Gwardia Wolności – kolaboracyjna żydowska organizacja założona przez nazistów, która obiecywała Żydom w Warszawie (oczywiście – za pieniądze) paszporty, wizy i możliwość ucieczki z okupowanej Polski, a potem wydawała ich w ręce Gestapo – na pewną śmierć w obozach koncentracyjnych. Wyroki śmierci na członkach tej organizacji, w porozumieniu z żydowskim ruchem oporu, wykonywali żołnierze Armii Krajowej. Takich historii są dziesiątki.

- polski rząd na uchodźstwie wysyłał raporty i emisariuszy do zachodnich aliantów i zachodnich organizacji żydowskich by poinformować o sytuacji by rozpocząć działania mające na celu ratowanie Żydów. Raporty te zostały kompletnie zignorowane nie tylko przez zachodnich polityków – jak prezydent USA - Roosevelt, ale też przez prominentnych Żydów i przywódców organizacji żydowskich, jak np.: Feliks Frankfurter, sędzia Sadu Najwyższego USA, przyjaciel prezydenta USA, rabin Stephen Wise, reprezentujący Agencję Żydowską Nahum Goldmann czy Morris Waldman z Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Ta kompletna obojętność pchnęła Szmula Zygelbojma - członka Rady Narodowej RP w Londynie, przedstawiciela żydowskiego Bundu – do samobójstwa.

- cyklon B został opracowany przez zespół pod kierunkiem niemieckiego chemika ... żydowskiego pochodzenia - Fritza Habera.

Fritz Haber pracował nad mordowaniem ludzi gazami bojowymi już w okresie I wojny światowej.

Podczas I wojny światowej Fritz Haber był jednym z głównych organizatorów produkcji i zastosowania gazów bojowych przez armię niemiecką m.in. pod Langemark i Ypres (II bitwa pod Ypres) i pod Bolimowem. Pod Ypres Haber osobiście nadzorował atak chemiczny. Notował spostrzeżenia objawów u konających żołnierzy.

Zaangażowanie Habera w produkcję gazów bojowych doprowadziło do samobójstwa jego żonę Clarę Haber, która nie mogła znieść obciążenia psychicznego, związanego z przyczynianiem się jej męża do śmierci żołnierzy (zastrzeliła się z pistoletu służbowego Habera). Nazajutrz po pogrzebie żony Haber wyruszył na front wschodni ponownie testować gazy bojowe.

- w l. 1939-41 oraz po 1945 zbrodniarze pochodzenia żydowskiego będący elementem totalitarnej sowieckiej machiny okupacyjnej są odpowiedzialni za prześladowania, tortury i śmierć tysięcy Polaków. Proponuję zapoznać się z życiorysami takich osób jak, np.: Anatol Fejgin, Julia Brystygierowa, Józef Różanski, Józef Światło, Salomon Morel, Helena Wolińska



I żaden Natanjahu ani Yair Lapid tego nie zmieni !!!!!