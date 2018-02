Litwini alarmują. Rosja na stałe instaluje rakiety Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim

Rosjanie zaczynają dzisiaj w Obwodzie Kaliningradzkim rozmieszczać rakiety Iskander - poinformowała podczas konferencji prasowej prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. "To oznacza nie tylko zagrożenie dla Litwy, ale też dla połowy Europy" - mówiła w Rukli, gdzie wzięła udział w pierwszej rocznicy rozmieszczenia wielonarodowego batalionu NATO na Litwie. Minister Obrony Kraju, Raimundas Karoblis powiedział, że Rosja dostarczała wcześnie zestawy rakietowe na czas manewrów, ale tym razem sytuacja jest inna. "Jest to rozmieszczenie na stałe, wraz z całą potrzebną do tego infrastrukturą" - dodał szef litewskiego resortu obrony.

Już wcześniej litewski wywiad informował, że rozmieszczenie Iskanderów w Obwodzie Kaliningradzkim jest potencjalnym zagrożeniem dla Litwy, gdyż może zakłócić działania sojuszników w regionie. Zaznaczył jednak, że wykorzystanie kompleksu do zniszczenia celów znajdujących się na terytorium Litwy nie jest w tym przypadku konieczne, gdyż teoretycznie Rosja już dysponuje do tego odpowiednimi siłami.

W grudniu rosyjski dziennik "kommiersant" poinformował, że 152. brygada rakietowa stacjonująca w Obwodzie Kaliningradzkim jest wyposażana w nowe zestawy rakiet Iskander-M. Dziennik już wtedy podał, że rakiety miały wejść do służby na początku 2018 roku, a źródło przez niego cytowane mówiło o tym, że infrastruktura do przyjęcia kompleksu rakiet jest już w gotowości.