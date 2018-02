Gigantyczna asteroida przelatuje właśnie najbliżej Ziemi. NASA ma ją na oku od 14 lat

Asteroida 2002 AJ129 została odkryta w 2002 r., od 14 lat naukowcy z agencji kosmicznej NASA bacznie przypatrują się temu ciału niebieskiemu. W niedzielę wieczorem, ok. godz. 22.30, asteroida znajdzie się najbliżej Ziemi, czyli w odległości ok. 4 milionów kilometrów. To dziesięciokrotność odległości Księżyca od Ziemi.

2002 AJ129 jest określana jako średniej wielkości, jej rozmiary szacuje się od 0,5 do 1 kilometra. Obecnie leci z prędkością ok. 34 kilometrów na sekundę - to więcej niż większość obiektów przelatujących zazwyczaj w pobliżu Ziemi.

Asteroidę zaklasyfikowano jako potencjalnie niebezpieczną, ale nie stanowi zagrożenia dla Ziemi w ciągu co najmniej najbliższych stu lat.