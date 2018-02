Pożar na pokładzie samolotu linii Aerofłot. Zapalił się power bank jednego z pasażerów

31.februarius 4 godziny temu Oceniono 13 razy -3

"Na pokładzie samolotu rosyjskich linii Aerofłot doszło do niegroźnego incydentu. Tuż po lądowaniu w Wołgogradzie zapaliła się przenośna ładowarka należąca do jednego z pasażerów. "



Pożarek w Wołgogradzie!?

Miło, że wspominacie to miasteczko, gdzie aktualnie hucznie obchodzą LXXV rocznicę historycznego wpie..olu Mannschaftu trenera Paulsa ...