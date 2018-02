Otworzył ogień we włoskim mieście. Media: celował do imigrantów. W tle sprawa zabójstwa 18-latki

We włoskim mieście Macerata (w okolicach San Marino) napastnik ostrzelał przechodniów z samochodu. Do ataku doszło około godziny 11.00. Burmistrz miasta Romano Carancini podał, że rannych zostało "sześcioro cudzoziemców", a dokładnie pięciu mężczyzn i kobieta. Jedna osoba jest w ciężkim stanie.

Agencja Reuters, powołując się na lokalne media przekazała, że ranni zostali migranci z Afryki. Według agencji ANSA seria strzałów padła z czarnego Alfa Romeo. W aucie były dwie osoby.

Napastnik z Maceraty zatrzymany

W czasie akcji policji władze miasta apelowały do mieszkańców, by nie wychodzili na ulice. W końcu podejrzany został zatrzymany - podały po godzinie 13.00 władze. Miał wokół szyi owiniętą włoską flagę. To 28-letni Włoch. Nie był wcześniej notowany.

Na filmie poniżej widać z kolei akcję ratunkową:

Atak ma związek z makabrycznym zabójstwem?

"La Repubblica" łączy tę sprawę z głośnym we Włoszech morderstwem. Dziennikarze zaznaczają, że strzały było słychać w okolicy Via Spalato i Via dei Velini. To kluczowe lokalizacje w sprawie zabójstwa 18-letniej Pameli Mastropietro. Jej rozczłonkowane ciało znaleziono kilka dni temu, w walizkach.

Jak informowała w piątek włoska agencja ANSA, o morderstwo został oskarżony obywatel Nigerii, 29-letni Innocent O. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Ujawniono, że kobieta na własne życzenie (29 stycznia) opuściła odwyk narkotykowy. Zginęła prawdopodobnie 30 stycznia. Podejrzany o morderstwo Innocent O. był notowany za przestępstwa narkotykowe.

Na Facebooku matki Pameli, Alessandry Verni pojawiały się głosy wzywające do odwetu.

Wkrótce podamy więcej informacji.