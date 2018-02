Pasażerka kopała i gryzła stewardessy. Wcześniej kobieta próbowała wtargnąć do kokpitu

Pasażerka lotu z Fortu Dallas w Teksasie do Charlotte w Karolinie Północnej została oskarżona o czynną napaść na trzech członków personelu pokładowego - podał serwis airlive.net. Do incydentu doszło jeszcze w powietrzu, kiedy boeing podchodził do lądowania.

Z relacji świadków wynika, że kobieta, która siedziała z tyłu przedziału pasażerskiego, nagle poderwała się z fotela i pobiegła w kierunku kokpitu. W tym czasie obsługa była już na swoich miejscach, aby przygotować się do lądowania.

Krewką pasażerkę udało się w końcu obezwładnić. Załoga użyła taśmy samoprzylepnej i plastikowych opasek zaciskowych. W tym czasie samolot bezpiecznie wylądował.

W trakcie szamotaniny pasażerka ugryzła jedną stewardessę w przedramię, co spowodowało krwawienie, a dwie pozostałe pracownice otrzymały kopniaki w brzuch, ramię i nogę.

Do czasu przesłuchania i postawienia zarzutów kobieta pozostanie w areszcie. Poszkodowane stewardessy zostały wysłane do kliniki.