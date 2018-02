Ojciec ofiar rzucił się na pedofila na sali sądowej. "Dajcie mi tego suk***yna!"

W sądzie w Michigan zeznawały kobiety, oskarżające 55-letniego lekarza medycyny sportowej Larry'ego Nassara o molestowanie seksualne. Przesłuchania dotyczyły okresu, gdy Nassar pracował jako lekarz elitarnego klubu sportowego Twistars w Michigan. Jego ofiarami miały być nawet dziewczynki w wieku 13-15 lat, a nawet poniżej 13. roku życia.

W sprawie zaznawały dwie siostry, które miały być molestowane. Zeznania składał też Randall Margraves, ojciec młodych kobiet. Poprosił sędzię o pięć minut na osobności z Nassarem. Sędzia nie zgodziła się. Margraves zaproponował wówczas, by była to minuta, na co sędzia także nie przystała. Nagle mężczyzna poderwał się i próbować pobić oskarżonego lekarza.

Margraves został powalony na ziemię przez strażników. Sędzia upomniała mężczyznę, mówiąc, że przemoc nie pomoże jego córkom.

- Co byście zrobili, gdyby sprawa przytrafiła się wam, panowie? - pytał Margraves strażników, gdy ci zakuwali go w kajdanki. - Dajcie mi tego suk***yna! - krzyczał.

Dożywocie dla Nassara

Larry Nassar w ubiegłym tygodniu został już skazany na 175 lat więzienia za molestowanie seksualne zawodniczek. Zarzucono mu, że pod pozorem leczenia, napastował ponad 120 młodych dziewcząt. Jedna z ofiar byłego lekarza miała tylko 13 lat.

Proces w tej sprawie toczył się w miejscowości Lansing w stanie Michigan.

Larry Nassar bronił się przed sądem, że był dobrym lekarzem, a jego metody były skuteczne.

- Pacjenci, którzy teraz zeznają przeciwko mnie, wcześniej mnie chwalili i do mnie wracali - napisał były lekarz w liście do sądu. Reprezentujący go prawnicy starali się udowodnić, że nie zasługuje na surową karę. Tłumaczyli, że podczas pobytu w areszcie przeszedł duchową przemianę.

"Podpisałam wyrok śmierci"

Sąd nie dał wiary obronie Nassara. - Właśnie podpisałam pański wyrok śmierci - powiedziała sędzia Rosemarie Aquilina, ogłaszając wyrok 175 lat więzienia. Tłumaczyła, że jej zdaniem Larry Nassar nadal jest niebezpieczny i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.

Miesiąc temu mężczyzna w innym procesie, w sprawie posiadania dziecięcej pornografii, usłyszał wyrok 60 lat więzienia.

Skandal dotyczący molestowania seksualnego amerykańskich gimnastyczek wyszedł na jaw w 2016 roku. Dziennik "Indianapolis Star" ujawnił, że przez ponad 20 lat lekarze i trenerzy reprezentacji Stanów Zjednoczonych w gimnastyce, mieli napastować seksualnie zawodniczki. Ich ofiarami mało paść aż 368 młodych kobiet. Wśród poszkodowanych są między innymi złote olimpijskie medalistki w gimnastyce, Gabrielle Douglas oraz Alexandra Raisman.