Samolot z 84 hydraulikami na pokładzie musiał zawrócić na lotnisko. Powód? Kuriozalny

Tja... A gdyby leciało 84 spawaczy i stwierdzono rozszczelnienie kabiny, to należałoby im dać spawać?

Samolot to nie kibel u cioci na działce - to maszyna warta ponad 100 mln USD, a KAŻDA naprawa podlega ściśle opisanej procedurze. Właśnie - słowo procedura jest wszechobecne w lotnictwie (choć niektórzy mają to gdzieś... i kończą na brzozie).