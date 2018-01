Chciała za wszelką cenę wsiąść do samolotu z pawiem. Miał być "emocjonalnym wsparciem"

jozbieszczad 18 minut temu Oceniono 1 raz 1

Gdy amerykański Departament Transportu zezwolił niepełnosprawnym na podróżowanie ze zwierzętami będącymi przewodnikami lub tzw. „emocjonalnym wsparciem”, zrobił to ze szlachetnych pobudek. Niestety, Amerykanie wykorzystali zmianę w przepisach, by przewozić setki nawet najbardziej egzotycznych okazów zwierząt. Powód? Żeby uniknąć opłaty za przewiezienie zwierzaka.



Z informacji amerykańskich mediów wynika, że Amerykanie masowo wykorzystują nowe przepisy. Jak? Z łatwością zdobywają zaświadczenie o niepełnosprawności – fizycznej lub psychicznej. Do tego wystarczy kupić za 40 USD specjalną kamizelkę dla swojego psa i już można go wprowadzać na pokład.



Wszystko po to, by nie wnosić opłaty za zwierzaka, która w większości linii lotniczych wynosi ok. 125 USD w przypadku tras krajowych.



W myśl nowych przepisów linie lotnicze (ale nie tylko, bo dotyczy to także np. hoteli) muszą wpuścić na pokład pasażera z jego zwierzęciem (i nie pobrać za to dodatkowych opłat). Niezależnie od tego czy będzie to pies przewodnik osoby niepełnosprawnej czy zwierzę będące tzw. wsparciem emocjonalnym dla osoby mającej problemy psychiczne. Właśnie w tej drugiej kategorii jest najwięcej przekrętów – z relacji prasowych wynika, że Amerykanie przewożą w samolotach koty, koguty, indyki, pawie, a nawet świnie.